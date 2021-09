Giappone-Corea del Nord: l'elezione di Kishida potrebbe condurre alla ripresa del dialogo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'elezione di Fumio Kishida a nuovo presidente del Partito liberaldemocratico del Giappone e primo ministro di quel Paese potrebbe fornire alla leadership della Corea del Nord l'occasione per riallacciare il filo del dialogo tra i due Paesi. E' l'auspico della stampa giapponese, che evidenzia come un riavvicinamento al Giappone sia nell'interesse di Pyongyang, piegata economicamente dai disastri naturali dello scorso anno e dalla pandemia di coronavirus, che ha comportato l'arresto quasi totale degli scambi commerciali con la Cina. Gli ex premier Shinzo Abe e Yoshihide Suga non sono riusciti a risolverei nodi più annosi delle difficili relazioni tra Giappone e Corea del Sud, a cominciare dalla questione dei rapimenti di Stato. Secondo analisti come Stephen Nagy, docente della International Christian University di Tokyo, proprio la Penisola coreana potrebbe essere il teatro dove Kishida potrà muoversi con maggiore libertà sul fronte diplomatico con l'espresso appoggio di Stati Uniti e Corea del Sud, interessati ad agevolare il rilancio del dialogo per la denuclearizzazione con la Corea del Nord. Nei giorni scorsi Pyongyang ha affermato che "non interagirà" con alcun leader giapponese intenzionato a mantenere la "politica ostile" di Tokyo nei confronti della Corea del Nord. (segue) (Git)