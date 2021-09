Corea del Sud: anche Seul valuta l'adesione al Partenariato trans-Pacifico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero del Commercio della Corea del Sud sta valutando attivamente l'adesione del Paese all'Accordo globale e progressivo per il Partenariato trans-Pacifico (Cptpp), in linea con l'obiettivo di Seul di assumere un ruolo chiave nel contesto del commercio regionale. Lo ha annunciato oggi 30 settembre il governo sudcoreano, pochi giorni dopo l'avvio di procedure formali per l'adesione al medesimo accordo regionale da parte di Cina e Taiwan. "La Corea del Sud è un partner ideale per il CpTpp in virtù della sua competitività in diverse industrie e tecnologie", ha dichiarato il ministro del Commercio sudcoreano, Yeo Han-koo, durante un incontro con esperti del settore. Il Tpp-11 è una revisione dell'accordo di libero scambio negoziato a partire dal 2016 da Australia, Brunei, Canada, Cile, Giappone, Malesia, Messico, Nuova Zelanda, Peru, Singapore, Vietnam e Stati Uniti. Fortemente voluto dall'amministrazione dell'ex presidente Usa Barack Obama, il patto fu inizialmente concepito come un mezzo per limitare l'influenza cinese nel Pacifico. Successivamente, durante l'amministrazione dell'ex presidente Donald Trump, proprio gli Stati Uniti abbandonarono i negoziati per l'istituzione dell'accordo, i cui Paesi membri rappresentano oggi circa il 13 per cento del prodotto interno lordo globale. (segue) (Git)