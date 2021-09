Corea del Sud: anche Seul valuta l'adesione al Partenariato trans-Pacifico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 16 settembre il ministro del Commercio cinese Wang Wentao ha inoltrato una richiesta scritta all'omologo neozelandese Damien O'Connor, col quale ha anche intrattenuto un colloquio in videoconferenza. Tramite l'accesso al Tpp, un accordo di libero scambio di portata inferiore al Regional Comprehensive Economic Partnership (Rcep) di cui la Cina è giù membro, ma più avanzato in termini di standard giuridici e normativi, Pechino punta ad aumentare ulteriormente il proprio peso nell'arena economica e commerciale dell'Asia-Pacifico. Taiwan ha presentato a sua volta il 22 settembre una richiesta ufficiale per entrare a far parte dell'Accordo globale e progressivo per il Partenariato trans-Pacifico (Cptpp). Lo ha dichiarato ieri il viceministro degli Affari economici taiwanese Chen Chern-chyi. La notizia giunge qualche giorno dopo la richiesta formale di adesione della Cina sebbene nelle settimane scorse l'Istituto Chung-Hua per la ricerca economica (Cier) avesse sollecitato Taiwan ad aderire all'accordo tempestivamente, prima della Cina, per cercare di evitare un iter più complicato a causa dell'opposizione di Pechino. (segue) (Git)