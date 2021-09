Myanmar: Usa e Singapore esprimono "profonda preoccupazione"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Singapore e Stati Uniti sono "profondamente preoccupati" per la crisi politica nel Myanmar e la situazione dei cittadini di quel Paese. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri di Singapore, Vivian Balakrishnan, a margine di un incontro a Washington con il segretario di Stato Usa, Anthony Blinken. Il ministro ha sottolineato che il popolo birmano affrontava già sfide economiche significative prima del golpe militare che lo scorso febbraio ha deposto il governo eletto del Paese. Il ministro ha citato l'aumento della povertà e l'instabilità politica seguite al golpe; ma ha aggiunto che per gli Usa come per Singapore, la soluzione alla crisi va cercata in ultima analisi "all'interno del Paese": "Le persone e i leader attraverso l'intero spettro politico devono sedersi, negoziare, discutere in buona fede per il futuro del Paese"; ha dichiarato Balakrishnan. (segue) (Fim)