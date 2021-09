Covid: Merk, nuovo farmaco antivirale efficace "contro tutte le varianti note"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia farmaceutica Merck & Co. ha annunciato che il suo nuovo farmaco antivirale sperimentale contro la Covid-19, battezzato molnupiravir, si è dimostrato efficace contro tutte le varianti note del virus nel corso dei test di laboratorio effettuati sino a questo momento, inclusa la variante Delta. Contrariamente ai principali vaccini attualmente somministrati contro la Covid-19, il farmaco di Merck non bersaglia la proteina spike del virus, altamente mutagena, e dovrebbe dunque mantenere una efficacia costante indipendentemente dalle varianti. Il molnupivarir agisce contro la polimerasi virale, un enzima di cui il nuovo coronavirus necessita per replicarsi all'interno dell'organismo. Il farmaco è stato sviluppato per introdurre errori nel codice genetico del virus, impedendone così la duplicazione. Secondo una nota di Merck, il farmaco è particolarmente efficace se utilizzato durante le prime fasi dell'infezione. (Nys)