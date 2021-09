Ecuador: scontri nel carcere di Guayauil, almeno 116 morti e 80 feriti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È salito ad almeno 116 morti e 80 feriti il bilancio degli scontri registrati all'interno del carcere di Guayaquil, in Ecuador. Una crisi nata per lo scontro tra bande criminali intente ad ottenere il controllo del penitenziario del Litoral, il principale carcere della città occidentale ecuadoriana. Al momento, riporta il quotidiano "El Universo", familiari e conoscenti dei detenuti stanno presidiando il carcere in attesa di poter riconoscere le vittime, ma le operazioni non sono semplici: nel pomeriggio di mercoledì il ministero dell'Interno aveva fatto sapere che era stato ripreso il controllo del carcere, ma in serata si sono registrati nuovi scontri e la situazione è nuovamente sfuggita di mano. L'emergenza, senza precedenti nella storia del Paese andino, ha spinto il presidente Guillermo Lasso a decretare lo stato di emergenza in tutta la rete dei penitenziari, per 60 giorni. Gli scontri "hanno danneggiato gravemente i diritti umani delle persone private della libertà, del personale del corpo di sicurezza penitenziaria e dei membri della Polizia nazionale", ha detto Lasso. (segue) (Brb)