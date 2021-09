Ecuador: scontri nel carcere di Guayauil, almeno 116 morti e 80 feriti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lasso ha detto che il governo accelererà l'attuazione del piano disegnato nelle scorse settimane per calmierare una situazione che da mesi faceva registrare segnali di allarme. "Mi impegno a fornire tutte le risorse per le opere civili e per lo sviluppo della tecnologia di cui il carcere ha bisogno", ha detto il presidente parlando di un piano da 24 milioni di dollari. Il direttore del sistema carcerario (Snai), Bolivar Garzon, aveva da parte sua riferito che nel momento in cui le forze di sicurezza sono riuscite a penetrare all'interno della struttura hanno potuto vedere un numero ancora indefinito di cadaveri nei corridoi. "È realmente una tragedia, quello che sta accadendo è tremendo. Uno scontro tra gruppi organizzati che nella lotta per il potere interno arrivano a questi livelli, e terribile", ha detto Garzon. (Brb)