Istruzione: ministra Messa, più fondi per la scienza (2)

- Il Paese ha di fronte a sé un'occasione irripetibile tra il Pnrr e il ritorno degli investimenti nella ricerca. "La situazione è molto positiva - osserva la responsabile dell'Università - Non solo si adotteranno tutti i provvedimenti e i finanziamente previsti nel Pnrr ma anche tutte le risorse che il nostro Governo può mettere per dare una stabilità di sistema. Il primo provvedimento che è stato fatto è l'investimento del Fondo italiano per la scienza il cui scopo è supportare la ricerca fondamentale". "E' un modo - conclude Messa - per sostenere le idee dei ricercatori. Il bando è stato pubblicato oggi (ieri per chi legge) e ha a disposizione 50 milioni che dall'anno prossimo saranno 150 milioni. Sono concessioni individuali di 1-1,5 milioni l'uno. Quindi non saranno tanti ma serviranno a rilanciare il mondo delle idee e della ricerca che in Europa ha continuato ad esistere mentre in Italia è stato interrotto". (Res)