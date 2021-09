Sud: Carfagna, rafforzato il welfare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La svolta sui Lep è iniziata e la ministra per il Sud e la Coesione territoriale, Mara Carfagna, in una intervista a "Il mattino" parla di "una svolta che arriva dopo vent'anni di attesa. Il testo della Nadef approvato oggi apre la porta che ci condurrà finalmente alla definizione dei Lep, una "soglia minima" di nidi e assistenti sociali fissata per legge. Quel 'Livello essenziale di prestazione' - asili nido per il 33 per cento dei bambini residenti e un assistente sociale ogni 6500 abitanti - servirà ai bambini, agli anziani, ai disabili, ma anche all'avanzamento complessivo del Meridione". "I dati - continua - ci dicono che, nel Sud, su 10 donne che hanno lasciato il lavoro nel 2020, nove lo hanno fatto dopo la nascita del primo figlio. Quante migliaia di loro sarebbero rimaste occupate se avessero avuto un decente servizio di nidi? Quanto avrebbe inciso il loro reddito sulla vita delle loro famiglie e dei loro bambini? Quanto benessere in più, quanta marginalità in meno?". Questo dovrà diventare un obiettivo anche per la perequazione infrastrutturale: "Sì, nella nostra visione la perequazione dei servizi e quella infrastrutturale sono due colonne portanti dello sviluppo del Sud: un territorio che non chiede aiuto o risarcimenti, ma di essere messo nelle condizioni di crescere e di attrarre imprese e nuovi residenti". Il Pnrr intanto procede con qualche lentezza, come lo stesso Draghi ha evidenziato. "Questa non è una gara, né la corsa di un singolo ministro, ma uno sforzo comune che peraltro coinvolge il Paese ad ogni livello. Dobbiamo accelerare, è vero. Per quanto riguarda le mie competenze, posso dire che dopo la riforma delle Zes stiamo provvedendo alla nomina dei Commissari. La velocità è la vera cifra di questa fase politica e amministrativa", ha concluso Carfagna. (Res)