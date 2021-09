Centrodestra: Berlusconi, serve partito unico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, in una intervista a "La Stampa" dice che "a destra serve un partito unico, dove l'anima 'moderata' e occidentale di Forza Italia deve bilanciare quella 'populista' della Lega e di Fdi. Oggi il nuovo Fini, non più per Berlusconi ma per Salvini, sembra diventato Giorgetti. L'uomo dell''Altra Lega'. La Lega dei padri, quella di Bossi e del Nord, quella dei ministri che governano il Paese e dei presidenti che governano le regioni. Quella che nell'intervista-fine-di-mondo alla "Stampa" dice: 'Draghi non si può far logorare dai partiti, meglio che a febbraio vada al Quirinale, dove diventa una specie di De Gaulle, e un minuto dopo torniamo tutti a votare'. Di questo il Cavaliere parla malvolentieri. Resta tuttavia convinto che "Draghi deve durare", perché al governo ha un compito troppo importante. E poi da vecchio leone conclude con l'ultima zampata per i suoi alleati: "Siamo sinceri: ma se Draghi va a fare il presidente della Repubblica poi a chi dà l'incarico di fare il nuovo governo? A Salvini? Alla Meloni? Ma dai, non scherziamo".(Res)