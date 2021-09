Reddito cittadinanza: Fico, è uno strumento irrinunciabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il reddito di cittadinanza è uno strumento irrinunciabile. Se è stato possibile affrontare il periodo più buio della pandemia senza grandi fibrillazioni sociali è perché le fasce della popolazione più in difficoltà hanno potuto contare su questo sussidio. Poi se si vuole lavorare insieme per migliorare le politiche attive sul lavoro sicuramente si potrà fare, ma il reddito di cittadinanza rimane la base". Il presidente della Camera, Roberto Fico, rilancia in una intervista a "Il mattino" uno dei cavalli di battaglia del Movimento 5 Stelle, quel reddito di cittadinanza così tanto avversato dagli altri partiti. Lo fa alla vigilia delle prossime elezioni comunali e dove proprio da Napoli - a differenza di tante altre città al voto - si registra un'alleanza organica tra il Movimento e il Pd, unite nel sostegno a Gaetano Manfredi. Proprio nella 'sua' Napoli c'è questa alleanza con il centrosinistra, eppure con il Pd ci sono stati scontri asprissimi in passato. In coalizione c'è pure la lista di Clemente Mastella per anni messo all'indice: "Lo facciamo perché in questo momento la città è in tale difficoltà che deve essere unita per riuscire a migliorare le cose. Pensare di stare ognuno nel proprio steccato con la propria ideologia non farebbe bene ai cittadini napoletani, non è il momento di pensare alle divisioni o agli interessi di partito. Ora non deve interessarci il passato, ma il presente e il futuro", ha concluso Fico.(Res)