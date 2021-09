Usa-Giappone: Biden pronto a lavorare con Kishida per rafforzare relazioni bilaterali (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le prime interviste concesse da Kishida dopo la sua elezione a leader del primo partito giapponese sono incentrate proprio sul confronto strategico con la prima potenza asiatica, che vede Tokyo protagonista a fianco degli Usa all'insegna della visione di un "Indo-Pacifico libero e aperto". Il nuovo presidente del Pld ha espresso "grande allarme" per l'aggressiva condotta della Cina sui fronti diplomatico ed economico. Il Giappone, ha ammonito Kishida, deve rafforzare le proprie capacità di difesa e intensificare ulteriormente la cooperazione con gli Stati Uniti e altri partner sul fronte della sicurezza, anche tramite l'iniziativa Quad, che coinvolge quei due Paesi, India e Australia. Intervistato da "Bloomberg", Kishida ha menzionato in particolare il rafforzamento della Guardia costiera giapponese, in prima linea nel contrasto alle incursioni della Marina militare cinese al largo dell'atollo conteso delle Senkaku, nel Mar Cinese Orientale. Kishida ha anche fatto riferimento alla necessità di rafforzare la difesa missilistica del Paese: "La tecnologia missilistica si è evoluta rapidamente, e voglio condurre una discussione approfondita che ne prenda atto per difendere i cittadini e il loro tenore di vita", ha dichiarato il premier in pectore. Kishida, come l'ex premier Shinzo Abe, cui è politicamente e personalmente vicino, è favorevole a dotare il Giappone di sistemi d'arma in grado di colpire preventivamente le basi missilistiche di Paesi ostili. Tale ipotesi prefigura però un evidente superamento del pacifismo costituzionale giapponese nella sua accezione attuale. (segue) (Nys)