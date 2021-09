Giappone: elezione Kishida, le imprese sperano in una svolta economica (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Kishida è promotore di una rivisitazione del "piano di raddoppio del reddito", la strategia di sviluppo economico introdotta dal primo ministro giapponese Hayato Ikeda nel 1960. Il piano prevedeva un raddoppio delle dimensioni dell'economia giapponese tramite un mix di agevolazioni fiscali, investimenti strategici mirati, allargamento degli ammortizzatori sociali e incentivi all'aumento delle esportazioni e alla produzione industriale. Negli anni Sessanta del secolo scorso tale piano aiutò il Giappone a divenire la seconda potenza economica mondiale. Kishida ne promuove una versione moderna, che presti maggiore attenzione al nodo delle diseguaglianze economiche e della distribuzione della ricchezza: "Le diseguaglianze sono aumentate a causa del coronavirus", ha dichiarato Kishida dopo la sua elezione a presidente del Pld. "La crescita della nostra economica deve essere accompagnata da una maggiore attenzione alla distribuzione della ricchezza", ha affermato il premier giapponese in pectore, menzionando la corrente economica detta del "capitalismo degli azionisti". Kishida ha citato in particolare l'onere rappresentato dall'istruzione superiore per i bilanci delle famiglie, ed ha proposto l'adozione in Giappone di un sistema simile al Contributo per l'istruzione superiore in vigore in Australia, che prevede piani di finanziamento differenziati sulla base del reddito. (segue) (Git)