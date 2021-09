Giappone: output industriale nuovamente in calo ad agosto (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda l'ambiente e l'energia, due voci in cima all'agenda politica globale, Kishida ha dichiarato di voler mantenere gli impegni assunti dal primo ministro dimissionario, Yoshihide Suga, a cominciare dall'obiettivo dell'azzeramento delle emissioni nette di anidride carbonica entro il 2050. Le dichiarazioni di Kishida appaiono però improntate ad una maggiore cautela e pragmatismo rispetto a quelle del suo avversario alla presidenza del Pld Kono e del ministro dell'Ambiente Junichiro Koizumi, che non a caso aveva espresso il proprio sostegno a Kono alla vigilia del voto. "Dobbiamo valutare realisticamente" le implicazioni degli obiettivi di transizione energetica, ha spiegato Kishida, menzionando in particolare il dibattito in merito al comparto nucleare civile: lungi dal sostenere un ulteriore ridimensionamento del nucleare, infatti, il nuovo presidente del Pld ha ventilato la possibilità di una sua espansione; ed ha aggiunto che assumere una posizione di realismo in merito al nucleare civile costituisce "una prova della nostra responsabilità politica". (Git)