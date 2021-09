Serbia-Kosovo: Dipartimento di Stato, Usa lavoreranno per ridurre le tensioni in Kosovo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti, in collaborazione con l'Unione europea, la Nato, le autorità di Belgrado e quelle di Pristina, cercheranno di adottare misure immediate per fermare l'escalation delle tensioni nel nord del Kosovo. E' quanto rende noto il Dipartimento di Stato Usa secondo quanto riferisce la stampa serba. "I recenti eventi hanno dimostrato che le differenze tra Belgrado e Pristina, se non superate, influenzeranno negativamente gli investimenti esteri e contribuiranno a un'ulteriore fuga di cervelli, che impedirà alle economie del Kosovo e della Serbia di realizzare le loro reali potenzialità, ma impedirà anche la loro ulteriore integrazione nelle istituzioni europee", ha affermato il Dipartimento di Stato in una replica alle domande poste dalla stampa serba. Gli Stati Uniti, prosegue il Dipartimento di Stato Usa, esortano Belgrado e Pristina a tornare al dialogo mediato dall'Ue e a risolvere senza indugio tutte le controversie, comprese quelle relative all'energia e ad altri settori che riguardano la vita quotidiana dei cittadini. "Bisogna trovare una soluzione tra le due parti impegnate nel dialogo. Gli Stati Uniti continuano a sostenere una più stretta cooperazione regionale e la rimozione degli ostacoli alla libera circolazione, al commercio e agli investimenti a beneficio di tutte le persone che vivono nei Balcani occidentali", afferma la nota. (Seb)