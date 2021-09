Campania: Oddati (Pd), da De Luca grande capacità di governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Vincenzo De Luca è "un fuoriclasse affermato. Vincere in Campania, che non è una Regione di sinistra, con questa forza e queste dimensioni, è da vero fuoriclasse. Ma soprattutto è lo specchio di una grande capacità di governo e di una grande concretezza, abbinata ad una visione del futuro di questa Regione. Anche Manfredi può diventare un fuoriclasse. E possono, da Napoli e dalla Campania, aiutare il campo progressista a vincere anche la sfida per il governo del Paese". A dirlo Nicola Oddati, della Direzione nazionale del Partito democratico all'evento "Napoli, una città normale", promosso dal Pd al Circolo Canottieri. (Com)