Cile: Assemblea costituente approva regolamento generale, fissato quorum di due terzi

- L'Assemblea Costituente (Ac) del Cile ha approvato oggi il regolamento generale che stabilisce i criteri che reggeranno le votazioni sui diversi capitoli della nuova Costituzione. Tra i criteri affermati dal regolamento quello che fissa il quorum minimo di due terzi per l'approvazione delle future norme costituzionali. La presidente dell'Assemblea, Elisa Loncon, ha celebrato la votazione che permette adesso dare il via al dibattito vero e proprio sul contenuto della nuova carta costituzionale. "L'affermazione del quorum dei due terzi rappresenta un invito a costruire grandi accordi, plurali e diversi, all'interno della Convenzione", ha detto Loncon, che ha sottolineato che "se lo abbiamo ottenuto prima potremo continuare a farlo". "Il Paese ci chiede di costruire a partire da un approccio eterogeneo, abbiamo una stupenda sfida, che è quella di costruire un Paese pluralista, con diverse voci dai diversi territori e in accordo con la natura", ha aggiunto. (segue) (Abu)