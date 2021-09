Venezuela: Ue dispiegherà missione di osservazione per le elezioni locali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea dispiegherà una missione di osservazione elettorale in Venezuela per osservare le elezioni regionali e locali previste per il 21 novembre 2021. Lo riferisce in una nota l'Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza dell'Ue, Josep Borrell, nella quale si precisa di aver nominato l'eurodeputata Isabel Santos come osservatore capo della missione. L'Unione europea ha già dispiegato missioni di osservazione elettorale in Venezuela nel 2005 e nel 2006. Santos sarà incaricata della valutazione tecnica indipendente di tutti gli aspetti del processo elettorale e proporrà raccomandazioni per migliorare le future elezioni. "Credo che questo lavoro possa essere un contributo importante per sostenere una soluzione pacifica e propria del Venezuela alla crisi e, di conseguenza, un percorso verso elezioni credibili, inclusive e trasparenti", ha detto Borrell. (segue) (Beb)