© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- - Presentazione di Race for the cure e mese della prevenzione Komen Italia. Tra i relatori interverrà il Direttore generale della fondazione Policlinico universitario Agostino Gemelli Irccs, Professor Marco Elefanti. Presso la Sala Spadolini del Ministero della Cultura - Ore 11- Conferenza stampa di presentazione del Museo immersivo Acea (MiA). Presso la Sala del Teno di Pio IX Centrale Montemartini, Via Ostiense 106 - Ore 12- Presentazione della ricerca curata dalla Cgil di Roma e del Lazio e Sbilanciamoci. Il report, che offre anche elementi di confronto con altre metropoli, in particolare Milano e Napoli, e le cosiddette 'grandi città'. Presso la sede della Filt Cgil regionale (sala Soldini), a Roma - Ore 14.30 (segue) (Rer)