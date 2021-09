Messico: presidente Obrador critica violenze nel corso della marcia pro-aborto (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I magistrati, al termine di un dibattito che tutti i media descrivono come molto accalorato, hanno nello specifico riconosciuto come costituzionale il diritto all'obiezione di coscienza, ma eliminato una norma della Legge generale sulla salute che lo conteneva perché non stabiliva parametri chiari sul suo esercizio e i possibili conflitti con quello, ad esempio, delle donne a effettuare un aborto. La Corte ha quindi fissato le linee guida che il Congresso e i parlamenti dei diversi stati dovrebbero seguire per legiferare sul tema. Nella precedente sessione la Corte aveva riconosciuto come costituzionale il diritto all'obiezione di coscienza ma solo a titolo individuale e a patto che lo stato possa garantire comunque le prestazioni. (segue) (Mec)