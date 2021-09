Brasile: molestie sessuali, presidente federazione di calcio sospeso fino a marzo 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Federazione brasiliana di calcio (Cbf), Rogerio Caboclo, è stato sospeso dall'incarico fino a marzo 2023 a seguito delle accuse di molestie sessuali e morali avanzate lo scorso giugno da parte di una dipendente del cerimoniale. La decisione di sospendere Caboclo è stata adottata all'unanimità da parte dell'assemblea generale, formata dai presidenti delle 27 federazioni calcistiche degli stati. La punizione della sospensione per 21 mesi era stata suggerita dal Comitato etico della Cbf. Si tratta della prima volta nella storia della Cbf che un presidente viene punito in questo modo dall'assemblea. In teoria Caboclo potrebbe tornare al suo posto nel marzo 2023, un mese prima della fine del suo mandato. Ma la sua situazione potrebbe peggiorare in virtù delle successive ulteriori accuse di molestie che sono state presentate. (segue) (Brb)