Brasile: molestie sessuali, presidente federazione di calcio sospeso fino a marzo 2023 (2)

- Rispondendo alle domande dei giornalisti, il presidente della Cbf, Ednaldo Rodrigues, ha affermato che la decisione è stata assunta dopo che gli avvocati di entrambe le parti sono stati sentiti. "Le 27 federazioni statali hanno avuto accesso all'intero contenuto del processo. I vertici delle federazioni sono uniti nella lotta contro la discriminazione e alle molestie sessuali. Ogni tipo di violenza va combattuta, soprattutto contro le donne. La Cbf in questo momento, in questa storica decisione, dimostra che in questa casa questo non può più accadere". (Brb)