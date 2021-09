Serbia-Kosovo: ministero Esteri serbo, dialogo dipende da evoluzione tensioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il proseguimento del dialogo Belgrado-Pristina dipende dall'evoluzione delle tensioni nel nord del Kosovo. Lo ha dichiarato il sottosegretario agli Esteri serbo Nemanja Starovic per l'emittente "Rts". "Fino a quando non ci sarà un ritorno alla situazione che avevamo prima e il ritiro delle unità speciali kosovare (Rosu) non si parlerà di continuare il dialogo nella sua dimensione politica", ha detto Starovic. Il sottosegretario ha confermato l'arrivo da Bruxelles di un invito a proseguire il dialogo tecnico. L'evoluzione della situazione fra oggi e domani, ha ribadito Starovic, determinerà se la riunione avrà luogo e come potrà svolgersi. Riguardo al dialogo politico, secondo Starovic "non si può e non si parlerà di continuare il processo di dialogo nella sua dimensione politica fino a quando non saranno soddisfatte le precondizioni di cui ha già parlato il presidente (Aleksandar) Vucic, fino a quando non si tornerà allo status quo, alla situazione che avevamo prima del ritiro di queste mosse unilaterali". (segue) (Seb)