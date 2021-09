Serbia-Messico: ministro Esteri Selakovic, determinati a rafforzare il dialogo politico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Serbia è determinata a migliorare le relazioni complessive con il Messico, con un'attenzione speciale all'intensificazione del dialogo politico e della cooperazione economica. Lo ha detto oggi il ministro degli Esteri della Serbia, Nikola Selakovic, in visita a Città del Messico. In una conversazione con il presidente messicano Andres Manuel Lopez Obrador, Selakovic ha espresso soddisfazione per la partecipazione della delegazione serba alle celebrazioni nella capitale messicana in occasione dell'anniversario dell'indipendenza del Paese. Il capo della diplomazia serba ha sottolineato che la Serbia apprezza "la posizione coerente del Messico sul non riconoscimento del Kosovo" e il sostegno all'inviolabilità della sovranità e dell'integrità territoriale della Serbia. (Seb)