Serbia-Kosovo: Mosca preoccupata per situazione, eventi vanno "di male in peggio"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia è preoccupata per la situazione nel nord del Kosovo, gli eventi si stanno sviluppando secondo uno scenario che va "di male in peggio". Lo ha affermato Maria Zakharova, portavoce del ministero degli Esteri russo. Secondo le autorità serbe, negli ultimi giorni le forze speciali del Kosovo sono entrate nel nord della regione con 350 militari, 20 blindati e diversi cecchini. I media locali hanno pubblicato venerdì 24 settembre un video di elicotteri Mi-35 che volavano nell'area vicino al valico di frontiera di Yarine dalla Serbia centrale, mentre sabato 25 e domenica 26 settembre sono stati avvistati in volo anche dei caccia MiG-29. (Rum)