Balcani: von der Leyen, tensioni Serbia e Kosovo preoccupanti, tornare a dialogo (2)

- Le autorità di Pristina hanno inviato la scorsa settimana i membri delle forze speciali (Rosu) a controllare i valichi fra nord del Kosovo e Serbia per monitorare il rispetto delle nuove regole imposte sulle targhe automobilistiche. Il nuovo provvedimento di Pristina e soprattutto la presenza di forze speciali armate nel nord del Kosovo, a maggioranza serba, hanno portato alle proteste da parte della popolazione locale e delle autorità di Belgrado. L'Unione europea "non sta facendo nulla per risolvere la questione del Kosovo", ha detto ieri la premier serba, Ana Brnabic, commentando il clima di tensione. "Non ho niente di buono da dire sul comportamento dell'Ue", ha sottolineato il capo di governo aggiungendo che l'accordo tra i due Paesi sotto la mediazione Bruxelles è considerato un problema per l'Ue. (segue) (Beb)