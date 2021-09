Speciale difesa: Serbia-Kosovo, ministro Difesa serbo, esercito ha alzato il livello di guardia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'esercito della Serbia ha innalzato "il livello di prontezza al combattimento" su ordine del presidente Aleksandar Vucic lungo la linea di demarcazione con il Kosovo. Lo ha confermato il ministro serbo della Difesa, Nebojsa Stefanovic, secondo quanto riferisce l'emittente "Tv Pink". Stefanovic ha precisato che l'esercito "non è però andato dove non doveva". L'innalzamento del livello di guardia, ha detto ancora il ministro, rappresenta principalmente un "meccanismo preventivo". "Abbiamo il diritto di schierarci sul nostro territorio, nessuno ci dirà cosa fare, questa è la nostra decisione sovrana. Non stiamo violando nessun accordo internazionale, l'esercito non è entrato dove non dovrebbe entrare", ha detto Stefanovic. (Seb)