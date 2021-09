Albania: premier Rama, iniziativa Open Balkans a sostegno del processo di Berlino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'iniziativa Open Balkans, lanciata da Albania, Macedonia del Nord e Serbia, non è un'alternativa al processo di Berlino (promosso dalla cancelliera Angela Merkel per accelerare l'integrazione europea della regione), tanto meno lo può sostituire, ma vuole solo far portarlo avanti con maggiore velocità. Lo ha detto oggi il premier albanese Edi Rama, a margine di una conferenza stampa congiunta con la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in visita ufficiale in Albania, prima tappa di un tour nei Balcani. Rama insieme al presidente serbo Aleksandar Vucic e il premier macedone Zoran Zaev, è stato il promotore dell'iniziativa contrastata invece dal Kosovo, Montenegro e Bosnia, Paesi che non vi hanno aderito. "Open Balkans andrà avanti e tutti capiranno prima o poi che è la cosa giusta e lo spazio in cui tutti vi faranno parte, uno prima, e qualcun altro dopo, perché è costituisce uno spazio di interesse strategico della regione", ha ribadito il premier albanese. (Alt)