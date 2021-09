Serbia-Kosovo: nuova tappa del dialogo a Bruxelles mentre proseguono tensioni al confine (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Parlamento della Serbia, Ivica Dacic, ha chiesto all'Unione europea di "chiarire" se sostiene l'Accordo di Bruxelles siglato nel 2013 da Belgrado e Pristina. In un intervento per il quotidiano serbo "Politika", Dacic si è dichiarato contrario all'interruzione del dialogo con Pristina e ha sottolineato che Belgrado "non deve farlo", ma deve chiedere all'Unione europea di dichiarare se sostiene l'accordo di Bruxelles, in cui ha mediato e di cui è garante. Dacic ha osservato che "è incomprensibile" che dopo tanti anni dalla firma dell'Accordo di Bruxelles solo la Serbia rispetti il documento. "E' incomprensibile che solo la Serbia sia stata un fattore costruttivo e che l'altra parte abbia rifiutato di applicare quella che è la ragione per cui abbiamo accettato l'accordo: la formazione dell'Associazione dei comuni serbi", ha sottolineato Dacic aggiungendo che l'Ue dovrebbe avvertire o sanzionare la parte che viola l'accordo. Dacic ha infine dichiarato che la scorsa settimana le autorità di Pristina "hanno invaso il nord del Kosovo" senza alcun preavviso, e questo rappresenta "una violazione diretta" di tutti gli accordi. "La vera domanda è se l'Ue pensa che l'Accordo di Bruxelles sia attuale o meno. Ed è giusto che ce lo dicano", ha concluso Dacic, già capo della diplomazia serba e firmatario dell'Accordo di Bruxelles nel 2013 in qualità di premier del governo serbo. (Seb)