Kosovo-Serbia: von der Leyen, dialogo facilitato da Ue unica piattaforma per risolvere situazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dialogo facilitato dall'Unione europea tra Serbia e Kosovo è l'unica piattaforma per risolvere la situazione attuale. Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel corso della conferenza stampa congiunta a Pristina con il premier kosovaro, Albin Kurti. "È importante utilizzare il dialogo per trovare una soluzione sostenibile. La cooperazione è l'unico modo per andare avanti", ha chiarito in riferimento alle tensioni nel nord del Kosovo. Von der Leyen ha ricordato che l'Ue è al fianco del Kosovo di fronte alla pandemia di Covid-19 avendo assicurato al Paese la donazione di vaccini e il sostegno all'occupazione. "Sosteniamo gli sforzi per ricostruire un'economia più solida", ha sottolineato la presidente della Commissione europea. (Beb)