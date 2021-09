© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Serbia-Kosovo: nuova tappa del dialogo a Bruxelles mentre proseguono tensioni al confine - Si tiene oggi a Bruxelles una nuova tappa tecnica del dialogo Belgrado-Pristina con la mediazione dell'Unione europea. Secondo quanto riporta l'emittente "Rts", le squadre negoziali di Belgrado e Pristina sono guidate rispettivamente dal direttore dell'Ufficio del governo serbo per il Kosovo, Petar Petkovic, e dal vicepremier kosovaro per l'integrazione europea, Besnik Bislimi. La tappa si tiene in una fase di tensione fra le autorità di Belgrado e Pristina conseguente all'applicazione delle nuove regole introdotte in Kosovo sulle targhe automobilistiche. L'alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza dell'Ue, Josep Borrell, ha dichiarato nelle scorse ore di aspettarsi che la tappa di dialogo rappresenti un primo passo per calmare le tensioni. Il portavoce dell'Ue Peter Stano ha affermato che Bruxelles si aspetta che le parti si astengano da azioni o provocazioni unilaterali e utilizzino la piattaforma offerta dal dialogo per risolvere tutte le questioni in sospeso. (segue) (Res)