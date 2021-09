© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rappresentante speciale dell'Unione europea, Miroslav Lajcak, per il dialogo tra Belgrado e Pristina ha avuto oggi due incontri separati con i principali negoziatori del Kosovo e della Serbia "per discutere i modi per risolvere l'attuale crisi". Lo riferisce lo stesso Lajcak sul suo profilo Twitter. "Continueremo le nostre discussioni per tutta la giornata", aggiunge. (Beb)