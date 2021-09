Kosovo-Serbia: von der Leyen, dialogo facilitato da Ue unica piattaforma per risolvere situazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La cooperazione è "l'unico modo per andare avanti", ha proseguito la presidente della Commissione Ue. Mentre i principali negoziatori di Kosovo e della Serbia sono oggi a Bruxelles per discutere sotto la mediazione di Miroslav Lajcak, rappresentante speciale dell'Ue per il dialogo tra Belgrado e Pristina, Von der Leyen si è detta convinta che le tensioni tra i due Paesi dovrebbero essere allentate e il dialogo continuare. "In primo luogo, i problemi che stiamo vedendo attualmente al confine. Mentre siamo qui, l'incontro tra i negoziatori si svolge a Bruxelles. I negoziatori sperano di avere un mandato forte per negoziare. Sono profondamente convinta che la situazione debba essere 'distesa' e il dialogo continuare: vengo da un Paese e dall'Ue che sa cosa significa", ha affermato durante la conferenza stampa. La presidente della Commissione Ue ha aggiunto di "sognare di vedere" la regione dei Balcani occidentali dentro l'Unione offrendo il sostegno della Commissione europea nella lotta alla pandemia e alla ripresa economica. "So che c'è impazienza di andare avanti. Prendiamo questo elemento e mettiamolo in una struttura funzionante per il futuro della regione. La mia esperienza è che se cambi in modo efficace, ti avvicini ai sogni. Sono una ardente sostenitrice dell'allargamento", ha sottolineato la presidente della Commissione europea. "Vogliamo un futuro in cui il Kosovo e tutti i Balcani faranno parte dell'Ue. Lo vogliamo tutti. Penso che lo dobbiamo ai bambini che abbiamo visto oggi", ha chiarito von der Leyen. Per quanto riguarda la vaccinazione, ha affermato che "vogliamo accelerare la vaccinazione in Kosovo e ottenere una ripresa economica sostenibile a lungo termine". (Beb)