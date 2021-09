Serbia-Kosovo: ambasciatore russo a Belgrado, "preoccupazione" per aumento tensioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia è "preoccupata" per l'aumento delle tensioni nel nord del Kosovo. Lo ha detto l'ambasciatore russo a Belgrado, Aleksandar Boca Harcenko, in un incontro con il presidente della Serbia Aleksandar Vucic. Secondo una nota della presidenza serba, Vucic ha ringraziato l'ambasciatore per il sostegno di Mosca nella questione kosovara. Harcenko ha dichiarato che la responsabilità della crisi attuale è delle istituzioni di Pristina, che non rispettano gli accordi firmati in precedenza. L'ambasciatore ha anche sottolineato che la parte serba sta agendo con la massima responsabilità, mentre Pristina non mostra alcun segno di ricerca di una soluzione di compromesso. Vucic ha infine ringraziato Harcenko per il sostegno della Russia all'integrità territoriale e alla sovranità nazionale della Serbia. (Seb)