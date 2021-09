© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- ROMA 2021- Il Partito democratico chiude la campagna elettorale con Enrico Letta, Roberto Gualtieri, Andrea Casu, Sabrina Alfonsi, le candidate e i candidati al Campidoglio e ai Municipi, Per il riscatto della Città, per il riscatto dei Municipi, per il riscatto di ogni territorio, per azzerare le distanze e le diseguaglianze per far rinascere, insieme, la Capitale e l'Italia. Poazza Alfonso Capecelatro a Roma - Ore 17:30- Manifestazione di chiusura della campagna elettorale di Sinistra civica ecologista con Roberto Gualtieri. Interverranno dal palco: Luciana Castellina, Loredana De Petris, Stefano Fassina, Arturo Scotto, Massimiliano Smeriglio, Roberta Agostini, Michela Cicculli, Marilena Grassadonia, Giuseppe Libutti, Fabio Perrone e Amedeo Ciaccheri. Sinistra Civica Ecologista è la lista della sinistra a Roma nella coalizione di centrosinistra. Presso i giardini di Via Ettore Rolli a Porta Portese a Roma - Ore 17 (segue) (Rer)