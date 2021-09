© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- - Festa di fine campagna elettorale della lista civica femminista, egualitaria, ecologista 'Roma Futura' per Roberto Gualtieri sindaco. Un'occasione di incontro e confronto delle candidate e dei candidati di 'Roma Futura' con la cittadinanza. Nel corso della serata, si terranno anche gli interventi del capolista di 'Roma Futura', Giovanni Caudo, e della consigliera della Regione Lazio e presidente di Pop idee in Movimento, Marta Bonafoni. Presso piazza Re di Roma - Ore 17:30- Manifestazione di chiusura della campagna elettorale del Partito Socialista Italiano, in campo per le amministrative di Roma a sostegno della candidatura a sindaco di Roberto Gualtieri. Saranno presenti, oltre al capolista Bobo Craxi, il segretario del Psi Enzo Maraio, Riccardo Nencini, Andrea Silvestrini, Luigi Iorio, Ugo Intini, Gian Franco Schietroma, Massimo Lulli, Cristina Grancio, Giovanna Miele, Vincenzo Iacovissi, i candidati e le candidate nella lista. Previsto anche un passaggio del candidato del centrosinistra Roberto Gualtieri. Presso piazza Vidoni al Roma - Ore 17:30 (Rer)