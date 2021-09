Usa-Ue: da Consiglio bilaterale monito contro Cina su “pratiche commerciali sleali”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Unione europea e Stati Uniti si impegnano a combattere "pratiche commerciali sleali, in particolare quelle attuate da economie non di mercato che stanno minando il sistema commerciale mondiale". E’ il monito velato lanciato all’indirizzo della Cina da Usa e Ue nel comunicato finale diffuso dalla Casa Bianca al termine del primo Consiglio bilaterale per il commercio e la tecnologia a Pittsburgh. Le delegazioni di Washington e Bruxelles hanno concordato cooperare in cinque aree creando diversi gruppi di lavoro congiunti e incentrati sul controllo dell'export di tecnologie civili e militari, la sicurezza delle catene di fornitura – con particolare riferimento al mercato dei chip semiconduttori - gli standard tecnologici, compresa l'intelligenza artificiale e le sfide commerciali globali. Anche un passaggio relativo ai diritti dei lavoratori sembrerebbe contenere un velato riferimento alla Cina. "Vogliamo collaborare per promuovere una crescita economica condivisa che favorisca i lavoratori su entrambe le sponde dell'Atlantico, incrementi il commercio e gli investimenti transatlantici, combatta la crisi climatica, protegga l'ambiente, promuova i diritti dei lavoratori, combatta il lavoro minorile e forzato, espanda catene di fornitura resilienti e sostenibili e allarghi la cooperazione sulle tecnologie critiche ed emergenti", spiega il comunicato congiunto.(Nys)