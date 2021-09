Paraguay: scontri e arresti in proteste contro legge che aumenta pene per occupazione di terra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Otto agenti feriti e numerosi arresti. Questo il bilancio ancora provvisorio degli scontri avvenuti nel pomeriggio di mercoledì nella capitale del Paraguay, Assunzione, tra la polizia e i manifestanti che protestavano contro l'approvazione di una legge che aumenta le condanne per il delitto di invasione di proprietà. Gli incidenti si sono verificati di fronte al Parlamento dopo che la Camera dei Deputati ha approvato in seconda lettura il disegno di legge che ha come obiettivo quello di scoraggiare il fenomeno dell'occupazione di terre. Qui si erano radunati in veglia fin dalla prima mattina centinaia di indigeni e contadini che reclamano l'assegnazione di terre demaniali. La legge, approvata con 49 voti favorevoli su 80, stabilisce nello specifico che chiunque "entra individualmente o di concerto con altre persone in modo violento o clandestinamente in una proprietà altrui è punito con la reclusione fino a sei anni". Nel caso in cui la persona occupi una proprietà privata per "installarvisi" o "o abbia causato un danno patrimoniale ai beni esistenti in proprietà altrui", la reclusione può arrivare fino a dieci anni.(Abu)