Messico: presidente Obrador critica violenze nel corso della marcia pro-aborto

- Il presidente del Messico, Andres Manuel Lopez Obrador, ha stigmatizzato i disordini registrati nel corso della manifestazione a difesa dell'accesso legale, sicuro e gratuito all'aborto a Città del Messico. "E' un errore pretendere un diritto con violenza, credo che tutte le proteste dovrebbero essere pacifiche. Dico no alla violenza", ha affermato nel corso di una conferenza stampa. Il presidente ha anche sollevato il dubbio che le proteste abbiano nella lotta in favore dell'aborto solo una scusa per attaccare il suo governo. "Direi che è un fenomeno nuovo che ha a che fare con l'inizio del nostro governo, per questo diffido persino dell'autenticità della protesta", ha affermato, sottolineando che secondo lui l'obiettivo della rivolta era solo provocare le forze di sicurezza in modo che queste reagissero "reprimendo" e "usando la forza". "Possono provocare, ma non cadremo in nessuna provocazione", ha detto il presidente. (segue) (Mec)