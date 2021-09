Messico: presidente Obrador critica violenze nel corso della marcia pro-aborto (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In virtù della maggioranza estremamente qualificata, la sentenza, una volta formalizzata, varrà per tutti gli Stati della federazione messicana, rendendo ovunque impossibile stabilire il divieto assoluto alla pratica. "Siamo tutti a favore della vita. L'unica cosa è che alcuni sono favorevoli a che la vita delle donne sia una vita in cui sia rispettata la sua dignità, nella quale possa esercitare pienamente i suoi diritti, libera dalla violenza e in grado di autodeterminate il proprio destino", aveva detto il presidente della Corte, Arturo Zaldivar in dichiarazioni rilasciate prima del voto. (Mec)