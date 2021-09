Ecuador: presidente Lasso dichiara stato di calamità nei penitenziari del paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Ecuador, Guillermo Lasso, ha dichiarato lo stato di calamità in tutti i penitenziari del paese per 60 giorni a seguito degli scontri registratisi nella notte di martedì nel carcere di Guayaquil e costati la vita ad almeno 110 detenuti. "Ho appena decretato lo stato di calamità nell'intero sistema carcerario a livello nazionale. Oggi sarò a Guayaquil per presiedere il comitato di sicurezza per coordinare le azioni necessarie per controllare l'emergenza, garantendo il rispetto dei diritti umani di tutti i soggetti coinvolti", ha dichiarato il presidente in una pubblicazione sul proprio profilo di Twitter. La decisione di Lasso arriva poche ore dopo che il ministro dell'Interno, Alexandra Vela, ha riferito che le autorità hanno ripreso il controllo anche dei padiglioni 9 e 10 del penitenziario dove si sono registrati gli scontri. Solo in queste due aree del carcere le forze di sicurezza hanno recuperato i corpi senza vita di 70 detenuti. Nel corso delle perquisizioni, cui hanno preso parte 500 agenti delle forze di sicurezza, sono state sequestrate armi da fuoco, armi bianche, telefoni cellulari, droga e altri oggetti non consentiti.(Brb)