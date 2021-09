Usa: Pelosi, ostruzionismo centristi ha sconvolto programma su piano infrastrutture

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente della Camera dei rappresentanti Usa, Nancy Pelosi, ha affermato che l'ostruzionismo da parte dei centristi dem al Senato ha "completamente sconvolto” il programma del Partito per l’agenda economica del presidente Joe Biden. Lo scrive il quotidiano “The Hill”, sottolineando che Pelosi ha detto che intende ancora organizzare il voto sulle infrastrutture per le prossime ore, ma ha riconosciuto il suo potere come presidente di ritardarlo, se necessario. "Facciamo un passo alla volta", ha detto Pelosi ai giornalisti dopo essersi rannicchiata con i membri del suo gruppo nel seminterrato del Campidoglio, riferendosi al voto di domani.(Nys)