Afghanistan: "Axios", generale Milley accusò dipartimento di Stato per fallimento evacuazione

- Il generale statunitense Mark Milley, capo dello Stato maggiore congiunto delle Forze armate Usa, ha accusato apertamente il dipartimento di Stato per il fallimento dell'evacuazione dall'Afghanistan, affermando che i funzionari del dicastero "hanno aspettato troppo a lungo" per ordinare le operazioni di ritiro dall'aeroporto di Kabul. Lo scrive il sito statunitense "Axios", citando due fonti a conoscenza della vicenda. Durante una sessione a porte chiuse dopo l’audizione pubblica di martedì scorso davanti alla Commissione dei Servizi armati del Senato, il senatore Tammy Duckworth ha rivolto una domanda al segretario alla Difesa, Lloyd Austin, sulle “lezioni” apprese dal ritiro. Milley è intervenuto per dire che l'evacuazione dei civili doveva avvenire prima. A quel punto il generale ha riconosciuto che c'è spesso disaccordo tra il dipartimento di Stato e il Pentagono, ma che in quel caso il dissidio è stato particolarmente violento. Una terza fonte sentita da “Axios”, a difesa di Milley, ha affermato che il generale "non stava incolpando nessuno di per sé, ma parlava da una prospettiva puramente militare. Più velocemente spostavamo i non combattenti: più sarebbero stati al sicuro".(Nys)