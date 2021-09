Brasile: energia, produzione di petrolio calata 2,9 per canto ad agosto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La produzione di petrolio in Brasile è diminuita del 2,9 per cento nel mese di agosto 2021 rispetto allo stesso mese dello scorso anno e dell'1,6 per cento rispetto al mese di luglio 2021. Lo riferisce l'Agenzia nazionale per il petrolio, il gas naturale e i biocarburanti (Anp). Ad agosto la produzione nazionale ha raggiunto i 3,8 milioni di barili di petrolio equivalente (boe) al giorno, di cui con 2,9 milioni di barili di petrolio e 137 milioni di metri cubi di gas. La produzione di petrolio nei giacimenti di pre-sal è stata ad agosto di 2,7 milioni di boe al giorno, di cui 2,2 milioni di barili al giorno di petrolio e 90,8 milioni di metri cubi di gas naturale. Si tratta di un calo dell'1,5 per cento rispetto a luglio di quest'anno e dello 0,4 per cento rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Secondo Anp, il volume prodotto nei 131 giacimenti di pre-sale corrisponde al 71,7 per cento di tutto il petrolio e il gas naturale prodotti in Brasile ad agosto. Il giacimento di Tupi (ex Lula), situato nel pre-sale del bacino di Santos, è stato quello dove ancora una volta è stata registrata la maggiore produzione del paese, con 922 barili di petrolio e 41,9 milioni di metri cubi di gas naturale al giorno.(Brb)