Governo: Bersani (Articolo uno), la nostra agenda non è quella di Draghi

- Il governo Draghi è, "come dice il presidente Mattarella, un governo d'emergenza senza formula politica, sta benissimo così facendo fronte ad un'emergenza sanitaria ed economica. Ma la nostra agenda non è l'agenda Draghi, perché finché c'è la Lega una riforma fiscale come la vorrei io non viene fuori. E quindi questo tempo va dedicato a ricostruire una sinistra che non c'è". Lo ha affermato Pierluigi Bersani, di Articolo uno, ospite di Lilli Gruber a "Otto e mezzo", su La7. "Non vorrei che quando vien detto che in questo momento lo Stato i soldi non li chiede ma li dà, non venga letto un po' come dar da bere agli ubriachi - ha proseguito Bersani -. Cerchiamo di avere un'impostazione ferma, ottimista, ragionevole, fiduciosa, ma cominciando per il futuro a mettere qualche puntino sulle i, perché sennò questo Paese nel 2027 torna da capo".(Rin)