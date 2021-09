Napoli 2021: Oddati (Pd), non condivido scelta ma Bassolino merita rispetto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quando si parla di Antonio Bassolino, "gli dobbiamo solo rispetto. È parte rilevante della storia di questa città e della nostra storia, della sinistra napoletana e del Mezzogiorno. Non ho capito la sua scelta e non l'ho condivisa, e non ho esitato a dirlo. Contraddice tutta la sua impostazione di una vita e i suoi stessi insegnamenti, che io non ho dimenticato. Detto questo, non smetterò mai di volergli bene". A dirlo Nicola Oddati, della Direzione nazionale del Partito democratico all'evento "Napoli, una città normale", promosso dal Pd al Circolo Canottieri. (Com)