Venezuela: Ue dispiegherà missione di osservazione per le elezioni locali (2)

- Santos da parte sua ha dichiarato: "Dopo anni di tensioni e polarizzazione, le prossime elezioni sono un possibile passo importante per trovare una soluzione pacifica e democratica alla crisi in Venezuela. Sono onorata che mi sia stata affidata la responsabilità di guidare questo importante Missione di osservazione elettorale dell'Ue, la prima missione del genere in Venezuela da molti anni”, ha detto. Il nucleo centrale della missione sarà composto da 11 esperti elettorali e arriverà a Caracas in ottobre. Entro la fine di ottobre, fino a 62 osservatori a lungo termine si uniranno alla missione e saranno dispiegati nelle regioni. Circa 34 osservatori a breve termine, oltre a 20 osservatori a breve termine reclutati localmente, rafforzeranno la missione durante il giorno delle elezioni. La missione resterà nel Paese fino al completamento del processo elettorale e rilascerà una dichiarazione preliminare e un rapporto finale. (Beb)