Trasporto aereo: Usa accusano Cina di boicottare vendite Boeing

- Le autorità della Repubblica popolare cinese hanno vietato alle compagnie aeree di Pechino di acquistare aerei prodotti dalla statunitense Boeing, per un valore di “decine di miliardi di dollari”. Lo ha detto il segretario al Commercio degli Stati Uniti, Gina Raimondo, sottolineando che la Cina non sta acquistando beni statunitensi in violazione di un accordo commerciale del 2020. "Ci sono decine di miliardi di dollari di aerei che le compagnie aeree cinesi vogliono acquistare, ma il governo cinese le ostacola", ha affermato l’esponente dell’amministrazione del presidente Joe Biden.(Nys)