Roma 2021: Calabrese (M5s), attacco vergognoso a Raggi, narrazione distorta città

- "È stato un attacco vergognoso nei confronti della nostra sindaca Virginia Raggi. Ciò che è accaduto durante il programma Stasera Italia non c’entra nulla con la libertà di stampa o d’informazione. Le hanno staccato il microfono in più di un’occasione, l’hanno attaccata in quattro contemporaneamente senza darle la possibilità di parlare. Sono state dette falsità su Roma. Una narrazione distorta". Lo scrive su Facebook l'assessore ai trasporti e candidato del M5s all'assemblea capitolina, Pietro Calabrese. "Le hanno rinfacciato addirittura che non prende l’autobus per girare la città. Dimenticano che vive sotto scorta da quando ha abbattuto le villette abusive del clan mafioso dei Casamonica, da quando ha fatto nomi e cognomi dei criminali che facevano il bello e il cattivo tempo a Roma. Non si è fermata allora, figuriamoci se indietreggia di fronte a questi attacchi gratuiti. Non la fermeranno neanche stavolta", conclude. (Rer)