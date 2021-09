© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sto guardando Virginia Raggi su Rete 4 e le hanno rinfacciato addirittura che non prende gli autobus per girare la città. Dimenticano che la sindaca è sotto scorta dopo aver abbattuto le villette abusive dei Casamonica, un clan mafioso di Roma. Vergognosi, pur di attaccarla non sanno a cosa attaccarsi". Lo scrive su Facebook il candidato del M5s all'Assemblea capitolina, Paolo Ferrara. (Rer)